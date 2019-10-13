3 كتل سياسية تطالب بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة

2019/10/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب ممثلون عن ائتلاف الوطنية والتيار المدني الديمقراطي والمنبر العراقي، اليوم الاحد، بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك خلال اجتماع مشترك بينهم.

وذكر بيان للاجتماع تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي نثمن وبأفضل العبارات ما أعلنت عنه المرجعية الرشيدة بوقوفها مع الشعب العراقي وأنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية".

واضاف "اننا نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة, وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات وعليها مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية".

وطالب بـ"إشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء".

وأكد على "ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي الكريم فيه".

ولفت إلى "ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوى إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب وبأشراف الأمم المتحدة خصوصاً ان انتخابات ٢٠١٨ كانت دليل على ضعف المفوضية من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع وتغير قانون الانتخابات هي الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا العزيز".

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