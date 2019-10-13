الداخلية تعقد اجتماعا امنيا موسعا لمناقشة خطة الزيارة الاربعينية

2019/10/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، اجتماعا موسعا ضم قادة الشرطة وآمري افواج الطوارئ في بغداد لمناقشة خطة الزيارة الاربعينية.

وقال اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم عقد اجتماع موسع ضم قادة الشرطة وآمري افواج الطوارئ في بغداد لمناقشة خطة الزيارة الاربعينية".

واضاف "تم خلال الاجتماع التوجيه بمعالجة السلبيات، فضلا عن التنسيق الكامل مع الدوائر الخدمية والقوات الامنية الاخرى، اضافة الى تثقيف المنتسبين وحثهم على التعامل الحسن مع الزوار وتهيئة قوة مناسبة لاي حالة طارئة".

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