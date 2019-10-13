المعارك تستعر والنزوح يتضاعف بشمال شرق سوريا

2019/10/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- افاد مراسلو كوردستان 24 الأحد بأن المعارك بين القوات التركية وحلفائها وبين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد استعرت في رأس العين وتل أبيض في اليوم الخامس من الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

يأتي هذا في وقت قالت فيه الامم المتحدة في بيان إن عدد الفارين من المنطقتين، اللتين يتركز عليهما الهجوم التركي، تجاوز 130 الفاً.

وأظهرت صور حية بثتها كوردستان 24 نزوح عشرات الاسر واغلبهم نساء واطفال الى منطقة تل تمر المجاورة.



وحوصر كثيرون هناك.

وشنت تركيا هجومها على القوات الكوردية في سوريا بعدما تقلت فيما بدا انه ضوء أخضر من واشنطن في اعقاب سحب قواتها من المنطقة الحدودية.

وتقول تركيا إنها تريد اقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق يصل الى نحو 30 كيلومتراً لتوطين اللاجئين لديها وعددهم اكثر من ثلاثة ملايين.

وفي صباح اليوم، قال مراسل كوردستان 24 إن الطائرات الحربية والمدفعية التركية قصف بكثافة عددا من المواقع في تل ابيض ورأس العين.

وذكر مراسل آخر ان الاشتباكات لا تزال متواصلة في رأس العين وهي المنطقة التي قالت تركيا انها استولت عليها يوم امس لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك.





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