بالصور .. مؤتمر الجغرافية السياسية للعرب بعد تنظيم داعش.. كيفية الخروج من التجزؤ

شارك الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في مؤتمر “الجغرافية السياسية للعرب بعد تنظيم داعش..



كيفية الخروج من التجزؤ؟” ” Arab geopolitics after the “Caliphate”.



How to exit the fragmentation” والذي نظمته مؤسسة كلية الدفاع بحلف الناتو بالتعاون مع قسم الشؤون السياسية والأمنية للناتو.

وعقد المؤتمر في روما بإيطاليا يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الجاري، حيث شارك بن صقر كمتحدث في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي جاءت بعنوان “الاقتصاد المستدام ومتغيرات اللعبة ..



دور الطاقة”.

