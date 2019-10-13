أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل لقاء يخص سد الموصل وعدة مشاريع بنينوى

2019/10/13 | 12:39

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بغداد اليوم - خاص

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، تفاصيل لقاء فريق متابعة تنفيذ المشا...





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