بعد /15/ عاماً.. كركوك تستعد لـ أول انتخاباتٍ محلية وسط  مخاوف كردية تركمانية

2019/10/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير- السليمانية تستعد كركوك المحافظة (المتنازع عليها بين #بغداد وأربيل) لإجراء أول انتخابات محلية بعد 15 عاماً على عدم خوضها هذه التجربة بسبب الصراعات السياسية والخلاف على […]

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