ترامب يخصص 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار وحماية الأقليات المضطهدة في سوريا

2019/10/13 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتخصيص 50 مليون دولار كمساعدة لحتقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات بحسب بيان للمكتب الصحفي للبيت الأبيض.يأتي هذا الإعلان في وقت تتنامى فيه الانتقادات للموقف الأمريكي من الهجوم الذي تشنه أنقرة على الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال سوريا، وقرار ترامب بسحب قواته من …

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