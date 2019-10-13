نسوةٌ أمسَيْنَ «أيقونةً لـ هبة الحياة».. درسٌ بليغ لـ صمت النخبة في مُظاهرات العراق

2019/10/13 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي «باركَ الله في العراق»، قالتها المُطربة اللبنانية #إليسا، وتلتها مواطنتها ”نادين نسيب نجيم“، مُعلنَةً تضامنها مع #العراق وشعبه، وغيرهنّ، الفنانة البحرينية ”شيماء سبت“، والكويتي ”عبد الله بو شهري“، […]

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