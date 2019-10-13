تشكيل تحالف من 6 كتل لخوض الانتخابات المحلية في ديالى

2019/10/13 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، اليوم الاحد، عن تشكيل تحالف جديد يضم ست كتل مختلفة في محافظة ديالى لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال الماس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "حراكا سياسيا يجري من قبل شخصيات سياسية في ديالى لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات المقبلة".

واضاف "تم الاتفاق النهائي لإعلان تحالف جديد في المحافظة يضم عدد من الكتل والحزاب والتيارات السياسية وشخصيات مستقلة".

واوضح ان "الكتل المتحالفة حتى الان (كتلة دولة القانون، تيار الحكمة الوطني، تيار الاصلاح الوطني، تجمع الكفاءات والجماهير، كتلة النهج الوطني وشخصيات مستقلة)".

وتابع ان "الاجتماع تمخض بالاتفاق على فتح باب الانضمام لهذا التحالف من قبل اي تيار او حزب او كتلة سياسية اوشخصيات مستقلة وفقاً لمبدأ الانفتاح على كافة الكتل والاحزاب لخوض الانتخابات، لتقديم كل ما هو ممكن لخدمة محافظة ديالى بنهج وطني مستقيم عابرا لكل اشكال العنصرية والطائفية".

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