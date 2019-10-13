النقل تباشر بتأهيل طريق كورنيش المعقل في البصرة

2019/10/13 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الأحد، المباشرة بتأهيل طريق كورنيش المعقل في محافظة البصرة.

وقال لعيبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "تأهيل الطريق سيكون على نفقة الشركة المنفذة (دايو الكورية)"، مشيراً الى ان "مدة الانجاز ستكون خمسة اشهر وعرض الطريق 20 مترا الممتد من محافظة البصرة الى جزيرة السندباد".

واوعز وزير النقل، إلى الموانئ العراقية "بالعمل على إنجاز وتهيئة البنى التحتية فيما يخص الطرقات الداخلية و الخارجية بالسرعة الممكنة من أجل ديمومة العمل وانسيابية حركة تنقل الشاحنات داخل الموانئ وخارجها وكذلك الشوارع الداخلية وتوسعة مدخل وطريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي"، موجهاً بـ "تشجير الطرقات و إزالة العارضات واستغلال المساحات".

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