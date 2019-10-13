مسرور بارزاني يبلغ وفداً سورياً رفضه العنف والحرب لحل النزاعات

2019/10/13 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الأحد، رئيس تيار الغد السوري احمد عاصي الجربا.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في سوريا ولاسيما التطورات الراهنة على الساحة في كوردستان سوريا.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة نبذ العنف والحرب، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية حل النزاعات عبر السبل السلمية.

كما تم في الاجتماع التأكيد على الحل العادل ورفض التغيير الديموغرافي في المنطقة.

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