مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضا أوليا في الربع/1

2019/10/13 | 12:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولى قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

كان الفائض الأولي - الذي لا يتضمن مدفوعات الديون - بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

تستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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