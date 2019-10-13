القضاء يعرض اعترافات الأنصاري.. من بائع كتب إلى مسؤول عن تخريج ألفي داعشي‏

2019/10/13 | 13:10

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بغداد اليوم- بغداد

‏عرضت السلطة القضائية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، اعترافات أحد أخطر إرهابيي داعش، وهو أبو حس...





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