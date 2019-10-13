2019/10/13 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عرضت السلطة القضائية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، اعترافات أحد أخطر إرهابيي داعش، وهو أبو حس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القضاء يعرض اعترافات الأنصاري.. من بائع كتب إلى مسؤول عن تخريج ألفي داعشي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
عرضت السلطة القضائية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، اعترافات أحد أخطر إرهابيي داعش، وهو أبو حس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القضاء يعرض اعترافات الأنصاري.. من بائع كتب إلى مسؤول عن تخريج ألفي داعشي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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