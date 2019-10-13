بغداد..محافظ مستقيل يعود واخر بانتظار التصويت

2019/10/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/خاص افادت مصادر من داخل مجلس محافظة بغداد بتراجع المحافظ المستقيل فلاح الجزائري، عن استقالته فيما اكد ائتلاف دولة القانون ترشيح محافظ جديد بدلا منه .

المصادر اوضحت لمراسل “كلكامش برس” ان” الجزائري تراجع عن استقالته التي قدمها الى مجلس المحافظة لاسباب صحية وشخصية وعاد لدوامه في مبنى المحافظة اعتبار من يوم الخميس “.

من جهته رشح ائتلاف دولة القانون عضو المجلس محمد دجابر العطا مرشحا بديلا عن الجزائري , مبينا انه سيتم التصويت عليه في جلسة المجلس غد الاثنين بعد توافق جميع الاطراف.

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