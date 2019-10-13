معبر مهران – بدرة الحدودي مع ايران الان

2019/10/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداظهرت صورة توضح تدفق مئات المركبات التي تحمل زوارا اجانب في المنطقة الحدودية بين مهران ومعبر بدرة الحدودي مع ايران استعدادا لاداء الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام.

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