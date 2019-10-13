تبيع اغراض “غير اخلاقية”.. القبض على عصابة من النساء في البصرة

2019/10/13 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من أربع نساء ورجلين لبيع النساء لأغراض غير اخلاقية في مركز محافظة البصرة.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض […]

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