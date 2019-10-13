ديالى.. حراك سياسي لتشكيل تحالف من ستة كتل لخوض الانتخابات

2019/10/13 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس، اليوم الاحد، عن حراك سياسي لتشكيل تحالف جديد يضم ستة كتل مختلفة في محافظة ديالى، لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال الماس في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “هناك حراكا سياسيا من قبل شخصيات سياسية في ديالى لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات المقبلة”.

وأضاف الماس، أنه ” تم الاتفاق النهائي لإعلان تحالف جديد في محافظة يضم عدد من الكتل والحزاب والتيارات السياسية وشخصيات مستقلة”.

واوضح ان “الكتل المتحالفة حتى الان ( كتلة دولة القانون ، تيار الحكمة الوطني ، تيار الاصلاح الوطني ، تجمع الكفاءات والجماهير ، كتلة النهج الوطني ،شخصيات مستقلة )”.

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان “الاجتماع بين الكتل تمخض بالاتفاق على فتح باب الانضمام لهذا التحالف من قبل اي تيار او حزب او كتلة سياسية اوشخصيات مستقلة وفقاً لمبدأ الانفتاح على كافة الكتل والاحزاب لخوض الانتخابات القادمة لتقديم كل ما هو ممكن لخدمة محافظة ديالى بنهج وطني مستقيم عابرا لكل اشكال العنصرية والطائفية”.

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