بوتين: روسيا مستعدة للمشاركة في التحقيق بالهجوم على أرامكو

2019/10/13 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، استعداد بلاده لمساعدة الرياض في التحقيقات بالهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال الرئيس الروسي إن " الهجمات على المنشآت النفطية السعودية لم يكن لها تأثير حقيقي على سوق النفط"، بحسب وسائل اعلام غربية.

وتابع الرئيس الروسي "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات حول منفذ الهجوم، لا نملك معلومات موثوقة حول ذلك".

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