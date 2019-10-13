2019/10/13 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، القبض على عصابة لبيع النساء في البصرة.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة خطوة برسنسخة منه ان”مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة من أربع نساء ورجلين تعمل في بيع النساء لأغراض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: القبض على عصابة لبيع النساء في البصرة وكالة خطوة برس.

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