2019/10/13 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تصنيف جديد لمراحل عمر الإنسان، وضعته منظمة الصحة العالمية، خرجت تعليقات كثيرة من نشطاء حول هذا الموضوع.

وفي تغريدة طريفة علقت الفنانة شيرين رضا على ما تردد وذلك عبر حسابها على “تويتر”، حيث نشرت صورة توضيحية تشير إلى أن المنظمة تعتبر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ25 والـ 65 في مرحلة الشباب، لتعلق ضاحكة: “أنا لسة شباب”.

يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في “مهرجان مالمو للسينما العربية” بفيلمي “تراب الماس” و”الضيف”.



وفاز فيلم “الضيف” بجائزة الجمهور الخاصة، وهو ‏بطولة خالد الصاوي وأحمد مالك وجميلة عوض.

وكانت شيرين رضا أثارت الجدل مؤخراً في عيد ميلاد طليقها الفنان عمرو دياب بعد ظهورها وهي ترقص في الحفل الخاص الذي أقامته الفنانة دينا الشربيني للاحتفال بعيد ميلاده.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قالت شيرين رضا “أنا لسه شباب”؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قالت شيرين رضا “أنا لسه شباب”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).