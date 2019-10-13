2019/10/13 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الأحد، عن تفاصيل تقريرها بخصوص عقود التنظيف في محافظة بغداد، داعية إلى رفد دوائر البلدية بالآليات اللازمة لتنفيذ أنشطتها في مجالات التنظيف والإكساء.وقالت الهيئة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “الدائرة دعت في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها لعدد من دوائر محافظة بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة ترصد “شبهات فساد” بعقود تنظيف أبرمتها محافظة بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة ترصد “شبهات فساد” بعقود تنظيف أبرمتها محافظة بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة ترصد “شبهات فساد” بعقود تنظيف أبرمتها محافظة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).