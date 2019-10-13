إيران تعلن اكتشاف حقل غاز ضخم

2019/10/13 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت بأن إيران اكتشفت حقلاً جديداً للغاز الطبيعي، تبلغ احتياطياته 19 تريليون قدم مكعبة في محافظة فارس جنوب البلاد.

ونقل الموقع عن رضا دهقان نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله ان "حقل الغاز الطبيعي الجديد في الجزء الجنوبي من محافظة فارس يحوي 19 تريليون قدم مكعبة".

يشار الى ان احتياطي إيران من الغاز الطبيعي هو ثاني أكبر احتياطي في العالم، لكن البلد لم يصبح مصدراً رئيساً حتى الآن، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقود.

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