محافظ ذي قار يدعو المواطنين لتزويد اللجنة التحقيقية بأدلة الاعتداء على المتظاهرين

2019/10/13 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار دعا محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، أبناء المحافظة إلى تزويد اللجنة المشكلة للتحقيق في الإعتداءات التي طالت عدد من المتظاهرين، بالادلة التي تساعد ساعد في الكشف عن المتسببين بأستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقال الدخيلي، في بيان له، إن “اللجنة اضيفت لها جهات تعنى بحقوق الإنسان والنقابات وأصحاب الإختصاص لضمان حياديتها في التحقيق باستخدام العنف ضد المتظاهرين” ، مشيراً إلى ” استقبالها لأي أدلة وبراهين موثقة بشأن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين”.

وأشار إلى “إمكانية التواصل مع اللجنة عبر جيميل خصص لهذا الغرض والتعامل مع المعلومات الواردة بسرية تامة، بغية المساعدة على الوصول إلى الحقيقة “، مؤكداً أن ” الإعلان عن نتائج التحقيق المعمّق سيكون خلال فترة زمنية محددة”.

وجدد الدخيلي تأكيده على “عدم توجيه أي من العناصر الأمنية بأستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وعدم السماح مطلقاً بإراقة الدماء لكلا الطرفين من ابنائنا من القوات الامنية أو المحتجين ” ، متوعداً ” بالكشف عن الجناة وإحالتهم إلى القضاء”.

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