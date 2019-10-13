واس نقلا عن الدفاع السعودية: استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأميركية على أراضي المملكة

2019/10/13 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع السعودية استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية عن أرض المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع أن ذلك يأتي لحماية الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، وتؤمن الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تساند الرياض في حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال.

واوضحت الوكالة أن الرياض ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة امتدادا تاريخيا للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

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