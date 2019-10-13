دعاوى المتظاهرين تطيح بأول مسؤول محلي أعتدى عليهم مع أفراد حمايته

2019/10/13 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه عضو مجلس محافظة الديوانية والقيادي في منظمة بدر، حسين البديري، دعاوى قضائية عدة رفعها ضده متظاهرين من قضاء الشامية بعد أن أعتدى عليهم بالضرب المفرط وأثبتت ذلك فيديوهات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.التسجيلات المصورة تدين البديري وأنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة، تظهر إعتداء عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، مع […]

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