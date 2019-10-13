2019/10/13 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال لعيبي في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنه تمت “المباشرة بتنفيذ تأهيل طريق المعقل (طريق الصداقة العراقية الكورية) الذي يعتبر الشارع الرئيسي لكورنيش المعقل وذلك خدمة لأهالي البصرة”.وأوضح، أن “تأهيل الطريق سيكون على نفقة الشركة المنفذة (دايو الكورية)”، مشيراً إلى أن “مدة الإنجاز ستكون خمسة أشهر وعرض الطريق 20 متر الممتد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن المباشرة بتأهيل طريق كورنيش المعقل بـ”مواصفات عالمية” وكالة خطوة برس.

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