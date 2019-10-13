الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعلن عن عدد عناصر داعش الفارين من عين عيسى

2019/10/13 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن عدد عناصر داعش الإرهابي الفارين من مخيم عين عيسى نتيجة القصف التركي على المخيم اليوم الأحد 13.10.2019.وقالت الإدارة الذاتية في بيان مقتضب، ان 785 عنصرا من منتسبي داعش الأجانب استطاعوا الفرار من مخيم عين عيسى بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء …

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