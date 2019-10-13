بدعمٍ من الإمارات.. اليونسكو تُرمّم كنائس الموصل التي دمرها داعش

2019/10/13 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق جدّدت “أبو طبي” شراكتها مع #اليونسكو والشعب العراقي، لتكون الإمارات العربية المتحدة أول بلد في العالم يرمم الكنائس المسيحية في #العراق والتي تم تدميرها من قبل تنظيم […]

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