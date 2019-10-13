2019/10/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ ذي قار يصادق على قرار اقالة قائممقام قضاء الدواية تنفيذا لم

اخبار مباشرة

محافظ ذي قار يصادق على قرار اقالة قائممقام قضاء الدواية تنفيذا لمطالب المتظاهرين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يصادق على قرار اقالة قائممقام قضاء الدواية تنفيذا لمطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يصادق على قرار اقالة قائممقام قضاء الدواية تنفيذا لمطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).