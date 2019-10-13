الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف العربي غربي اليمن

2019/10/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف "أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة كيلو 16 جنوب مدينة الحديدة".

ولم تورد القناة تفاصيل عن نوع الطائرة، وما إذا كانت مُسيرة أم مأهولة.

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