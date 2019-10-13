الخارجية تبحث افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد الشهر المقبل

2019/10/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد بحث سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي، اليوم الأحد، موضوع افتتاح السفارة الفنلندية ببغداد في تشرين الثاني المقبل.وذكرت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه “الصباح الجديد “، ان “سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي التقى في مبنى وزارة الخارجية الفنلندية وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستوpekkahaavisto”.وأضافت ان ...

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