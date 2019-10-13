وزير البيشمركة يزور بغداد اليوم لمناقشة صرف مخصصات قواته

2019/10/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد من المقرر ان يقوم وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد لمناقشة صرف مخصصات قوات البيشمركة.وقال المستشار الاعلامي لوزير البيشمركة ميران بكر في تصريح صحفي ان “وفداً برئاسة وزير البيشمركة شورش اسماعيل سيزور العاصمة بغداد، اليوم الاحد”.واضاف، ان “وفد وزارة البيشمركة سيجتمع مع المسؤولين في ...

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