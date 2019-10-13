رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد

2019/10/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوت.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت {الفرات نيوز} ان "الرئيس برهم صالح استلم في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوت".وأعرب صالح بحسب البيان عن "أمنياته للسفير بالنجاح في اداء مهامه الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي".انتهى

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