نجم برشلونة السابق متهم بتأسيس شركة نصب في البرازيل

2019/10/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواجه النجم البرازيلي رونالدينيو أزمة قانونية جديدة في بلاده، وهذه المرة موجهة إليه تهمة النصب بعد أن شارك في الترويج لشركة تبين أنها تحتال على المواطنين بأنشطتها الوهمية.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الظروف الصعبة التي يمر بها رونالدينيو بسبب الأزمات المالية وتراكم الديون عليه بالإضافة لحجز على جزء كبير من ممتلكاته، صارت معقدة أكثر بعدما أثبتت التحقيقات أنه متورط مع شركة وهمية تقوم بنشاط التسويق الإلكتروني الهرمي.سوف يقف رونالدينيو أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله حول التهم المسنوبة إليه، حيث أنه متورط في المشاركة بالاحتيال على المواطنين.شريك مؤسس للشركة!وزاد من تعقيد موقف رونالدينيو أنه لم يكن مجرد واجهة دعائية للشركة التي تحمل اسم18 Ronaldinho، بل هو شريك مؤسس لها.تروج شركة لنفسها على أنها متخصصة في بيع الساعات والمجوهرات، لكن التحقيقات أفادت بأن الشركة متورطة في النصب على المواطنين عبر التسويق الهرمي المحظور في البلاد.قال محامي رونالدينيو في تصريحات إعلامية إن لاعب منتخب البرازيل السابق قرر قطع علاقته بالشركة فور علمه بتغيير نشاطها منذ أسبوعين، لكن البت في موقفه سيكون بعد جلسة استماع لأقواله.انتهى

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