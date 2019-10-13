تحديد موعد عودة ميسي الى المنتخب الارجنتيني

2019/10/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت تقارير صحيفة الى ان المدير الفني للمنتخب الارجنتيني ليونيل سكالوني اعلن عن عودة قائد نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الى تشكيلة المنتخب ابتداءاً من شهر تشرين الثاني القادم، ويأتي هذا التصريح قبل ساعات على خوض الارجنتين مباراة ودية امام المنتخب الاكوادوري.

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