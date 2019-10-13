تجديد اوامر المباشرة للعناوين الوظيفية لتربية بابل

2019/10/13 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل

قررت حكومة بابل المحلية تجديد اوامر المباشرة للموظفين في مديرية تربية محافظة بابل.

وثيقة لمجلس المحافظة حصلت “كلكامش برس” على نسخة منها ، اوضحت ان مجلس المحافظة قرر بالاغلبية المطلقة تجديد اوامر المباشرة لجميع الموظفين للعناوين الوظيفية بصفة كاتب وحارس وحرفي وعامل خدمة من العاملين بصفة مجانية بتربية المحافظة .

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