“بالصورة”.. صاحب مكتبة في بغداد يرفض منحة وزارة العمل: دماء الشهداء اغلى من 150 الف!

2019/10/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفض صاحب مكتبة في بغداد، استقبال اي طلبات للتقديم على منحة 150 الف التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وعلق صاحب المكتبة منشوراً على جدار محله الكائن في بغداد رافضاً من خلاله استقبال طلبات التقديم على منحة وزارة العمل معللاً ذلك بأن دم الشهيد أغلى من منحة الـ(150) الف.واعلنت وزارة العمل […]

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