2019/10/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤول في وزارة الزراعة العراقية رويترز يوم الأحد أن العراق وافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح في موسم 2019-2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن الموسم السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).