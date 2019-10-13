2019/10/13 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، عامر الفايز، الأحد (13 تشرين الأول، 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن الفتح يرد على دعوة وجهتها 3 قوى سياسية لإجراء انتخابات مبكرة وإقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، عامر الفايز، الأحد (13 تشرين الأول، 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن الفتح يرد على دعوة وجهتها 3 قوى سياسية لإجراء انتخابات مبكرة وإقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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