نائب عن الفتح يرد على دعوة وجهتها 3 قوى سياسية لإجراء انتخابات مبكرة وإقالة الحكومة

2019/10/13 | 14:12

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بغداد اليوم-بغداد

اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، عامر الفايز، ‏الأحد‏ (13‏ تشرين الأول‏، 20...





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