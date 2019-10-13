كيف ستكون الحرب مع إيران؟

2019/10/13 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الباحثة في العلاقات الدولية، رنا خالد، ربما لا يبدو الرئيس الامريكي دونالد ترامب مفكراً استراتيجيا , بل انه شكل ومحتوى اخر وغير مسبوق من اشكال القيادات الامريكية لم يستطع احدا ان يقول لحد اليوم ان هنالك مبدأ واضحا يعنون السياسة الخارجية الامريكية.يقول مايكل انتون مستشار الاستراتيجية والاتصالات في مجلس الامن القومي الامريكي, “الرئيس دونالد […]

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