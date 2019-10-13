بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.. محكمةٌ عراقية تأمر بالقبض على عضو مجلس الديوانية

2019/10/13 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت محكمة تحقيقٍ في #قضاء_الشامية بمحافظة #الديوانية، اليوم الأحد، أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس المحافظة “حسين جاهد بديري”، بتهمة اعتدائه على متظاهرين.وذكر بيانٌ صادر عن […]

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