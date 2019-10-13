مجلس محافظة واسط يقرر تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام

2019/10/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء.

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