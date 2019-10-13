الشرطة الاتحادية تعلن إغلاق فندق سياحي و 44 مقهى مخالف للتعليمات في بغداد

2019/10/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، عن غلق فندق سياحي ومقاهي في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن قوة من الشرطة الاتحادية اغلقت فندق سياحي غير مجاز في العاصمة بغداد، مشيرة الى ان القوة نفسها اغلقت اربعة واربعين مقهى مخالفا للتعليمات دون الادلاء بالمزيد من التفاصيل.

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