العراق يعلن قراراً استراتيجياً في زراعة الحنطة

2019/10/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الحكومة قراراً استراتيجياً يخص زراعة الحنطة في العراق.

وأبلغ مسؤول في وزارة الزراعة رويترز اليوم الأحد أن العراق وافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح {الحنطة} في موسم 2019-2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن الموسم السابق.ويعد العراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط ويحتاج بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه الضخم في البطاقة التموينية للمواطنين.وتشمل خطة موسم 2019-2020 تخصيص 1.25 مليون هكتار لزراعة الشعير.وقال المسؤول ضم القيسي ”للمرة الأولى نزرع القمح على هذه المساحة الشاسعة وإذا كانت الأحوال الجوية مواتية هذا العام مثل العام الماضي، فسيمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي".وأوضح أن كلا من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وافقت على خطة الزراعة لفصل الشتاء.وكان العراق زرع 1.750 مليون هكتار قمحا في موسم 2018-2019.وتوقع العراق إنتاج ثلاثة ملايين طن فقط في 2019 لكن مستوى أفضل لهطول الأمطار أتاح مزيدا من الأراضي الخصبة لزراعة الحبوب خارج المناطق المخطط لها.وفي يوليو تموز، قالت وزارة الزراعة إن العراق أنتج 4.75 مليون طن من القمح في موسم 2019 بأكمله.انتهى

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