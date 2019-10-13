أبل تطلق وظيفة جديدة لتسجيل الدخول في الخدمات الأخرى

2019/10/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوردت بوابة الاتصالات “موبايل زيشر.دي” الألمانية أن نظام تشغيل أبل الجديد “آي أو إس 13” يوفر وظيفة تسجيل دخول جديدة، حيث لم يعد عنوان البريد الإلكتروني لهوية أبل “Apple ID” وكلمة المرور المرتبطة به قاصراً على خدمات أبل فحسب، بل يمكن استعماله لتسجيل الدخول خارج عالم أبل في الخدمات والمواقع أو التطبيقات من الشركات الأخرى، التي تتضمن هذه الميزة.وتعهدت شركة أبل بعدم تتبع أنشطة المستخدم أو إنشاء بروفايل يتضمن معلومات عن استخدام خدمة تسجيل الدخول، بالإضافة إلى أنه يمكن حسب الرغبة إخفاء عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهوية أبل عن الشركات الخارجية، وعندئذ تقوم شركة أبل بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لمرة واحدة، يتم استخدامه لهذه الخدمة فقط.



وبالنسبة للرسائل، التي تصل لهذا العنوان، فإن شركة أبل تقوم بإعادة توجيهها إلى صندوق البريد المرتبط بهوية أبل.وتتطلب الوظيفة الجديدة شرطين أساسيين، حيث يجب أن يتوفر لدى المستخدم جهاز أبل جوال مزود بنظام أبل “آي أو إس 13” أو حاسوب أبل مزود بنظام التشغيل “ماك أو إس 10.15” “Catalina”، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل لحماية هوية أبل.ومن المحتمل أن يتم دعم الوظيفة الجديدة من قبل تطبيقات أبل أولاً، وسيتم توفير الوظيفة الجديدة في التطبيقات الجديدة لأجهزة أبل من الآن فصاعدا، وسيتم توفيرها في التطبيقات المتوفرة بالفعل حاليا حتى أبريل (نيسان) 2020.

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