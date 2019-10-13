نائب سابق يصف اصلاحات عبد المهدي بـ”مبارة قدم انتهت في الوقت الاصلي 3-0″

2019/10/13 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الاحد، حزمة الاصلاحات والتعديلات الوزارية التي قام بها عادل عبدالمهدي ومجلس النواب تشبه تماما حال مدربي كرة القدم الذي اضاعوا المباراة في وقتها الاصلي.وقال شنكالي في تغريدة على حسابه في “تويتر” واطلعت عليه “كلكامش” ان “حزمة الاصلاحات والتعديلات الوزارية للسيد عادل عبدالمهدي ومجلس النواب تشبه تماما حال مدربي كرة القدم الذي اضاعوا المباراة في وقتها الاصلي ويريدون التعويض في الوقت بدل الضائع وهم متأخرون ب0-3 !!!النتيجة حتما معروفة لاتحتاج الى تبريرات!!!”.

حزمة الاصلاحات والتعديلات الوزارية للسيد عادل عبدالمهدي ومجلس النواب تشبه تماما حال مدربي كرة القدم الذي اضاعوا المباراة في وقتها الاصلي ويريدون التعويض في الوقت بدل الضائع وهم متأخرون ب0-3 !!!النتيجة حتما معروفة لاتحتاج الى تبريرات!!!#العراق #محاربة_الفساد #حزمة_الاصلاحات

— ماجد شنكالي (@majidshingali) October 13, 2019

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