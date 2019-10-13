عبد الواحد لـ”طارق الهاشمي”: الاجرام والعداوة تبقى راسخة في قلوب البعض

2019/10/13 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلقت النائبة السابقة، سروى عبد الواحد، اليوم الاحد، على تغريدة لنائب رئيس الجمهورية الاسبق المتهم بالارهاب، طارق الهاشمي، حول العملية العسكرية التي اطلقتها تركيا في الاراضي السورية.وذكرت عبد الواحد في تعليقها على التغريدة، موجهة كلامها للهاشمي، انه “الم يكفيك ما فعلته في العراق كي تدعم حرب غير متكافئة بين دولة ومواطنين من الاطفال والشيوخ والشباب والنساء”.

سبحان الله الإجرام والعداوة تبقى راسخة في قلوب البعض ..الم يكفيك ما فعلته في العراق كي تدعم حرب غير متكافئة بين دولة ومواطنين من الاطفال والشيوخ والشباب والنساء ..مايحدث من التوغل التركي في الأراضي السورية جريمة دولية وعلى المجتمع الدولي ايقافها..



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— Srwa Abdulwahid (@srwa_qadir) October 13, 2019

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