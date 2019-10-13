حركة سلام عسكري للمنتخب التركي تضعهم في مواجهة خطر العقوبة الأوروبية.. تابع التفاصيل بالفيديو

2019/10/13 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام لاعبو المنتخب التركي بتأدية التحية العسكرية عقب إحراز توسون -لاعب إيفرتون- لهدف الفوز على ألبانيا يوم أمس، في إشارة إلى تأييدهم للعمليات التي يقوم بها الجيش التركي على الحدود مع سوريا.وقال تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إن هذه التحية من توسون وزملائه إذا تبين أنها سياسية، فقد يواجه المنتخب التركي عقوبة ثقيلة.من […]

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