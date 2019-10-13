العراق يخصص مزيداً من الأرض لزراعة القمح

2019/10/13 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر مسؤول في وزارة الزراعة العراقية يوم الأحد أن العراق وافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح في موسم 2019-2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن الموسم السابق.

يذكر ان العراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط ويحتاج بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه الضخم لبطاقات التموين.

وتشمل خطة موسم 2019-2020 تخصيص 1.25 مليون هكتار لزراعة الشعير.

وقال المسؤول مهند القيسي لرويترز "للمرة الأولى نزرع القمح على هذه المساحة الشاسعة وإذا كانت الأحوال الجوية مواتية هذا العام مثل العام الماضي، فسيمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأوضح أن كلا من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وافقت على خطة الزراعة لفصل الشتاء.

كان العراق زرع 1.750 مليون هكتار قمحا في موسم 2018-2019.

وتوقع العراق إنتاج ثلاثة ملايين طن فقط في 2019 لكن مستوى أفضل لهطول الأمطار أتاح مزيدا من الأراضي الخصبة لزراعة الحبوب خارج المناطق المخطط لها.

وفي تموز، قالت وزارة الزراعة إن العراق أنتج 4.75 مليون طن من القمح في موسم 2019 بأكمله.

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