عالية نصيف: الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ‏ملفات فساد كبيرة

2019/10/13 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف, ان الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ‏ملفات فساد كبيرة.

وقالت نصيف، إن المرحلة المقبلة ستشهد محاربة الفساد بكل ‏اشكاله، وهناك ملفات كبيرة سيتم كشفها خلال الايام المقبلة، واضافت ان البرلمان استطاع الغاء المصد الاول لمكافحة الفساد، وهو مكاتب ‏المفتشين، مشيرة الى ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين لا يستهدف شخصا ‏معينا بقدر انهاء مفصل مهم من مفاصل الفساد في البلاد.‏

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