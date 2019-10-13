كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف, ان الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ملفات فساد كبيرة.
وقالت نصيف، إن المرحلة المقبلة ستشهد محاربة الفساد بكل اشكاله، وهناك ملفات كبيرة سيتم كشفها خلال الايام المقبلة، واضافت ان البرلمان استطاع الغاء المصد الاول لمكافحة الفساد، وهو مكاتب المفتشين، مشيرة الى ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين لا يستهدف شخصا معينا بقدر انهاء مفصل مهم من مفاصل الفساد في البلاد.
شارك هذا الموضوع:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ملفات فساد كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ملفات فساد كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).